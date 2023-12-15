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Сегодня, 11:25

Авербух: «Всем рекомендую рассказ Льва Толстого «Два старика»

Авербух назвал лучшую книгу из прочитанных им за последнее время
Александр Кружков
Обозреватель
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Чемпион мира-2002 в танцах на льду, продюсер, режиссер-постановщик и хореограф Илья Авербух в интервью «СЭ» рассказал о том, какая книга за последнее время произвела на него особенно яркое впечатление.

— Лучшая книга, которую прочитали за последнее время?

— Рассказ Льва Толстого «Два старика». Они пешком отправляются в Иерусалим. Идут в том числе по украинской земле, просятся на ночлег в хату, где люди буквально умирают от голода. Дальше один старец продолжает путь, а другой остается в этой семье, полгода работает, помогает ей выбраться из бедности.

Потом оба возвращаются домой. Ну и по-толстовски подводят итог. Что важнее — дойти до святых мест или помочь ближнему? Заканчивается история так: «И понял он, что на миру по смерть велел Бог отбывать каждому свой оброк — любовью и добрыми делами».
Рассказ поразил глубиной, как и все у Толстого. Но сейчас читается по-особенному. Лишний раз убеждаешься, насколько сильно наши народы проросли друг в друга. Я бы всем этот рассказ рекомендовал.

49-летний Авербух является серебряным призером Олимпийских игр 2002 года, чемпионом мира (2002), чемпионом Европы (2003), а также победителем финала «Гран-при» (2003) в паре с Ириной Лобачевой.

Илья Авербух и&nbsp;Елизавета Арзамасова. «Более 15 лет оставался холостяком. А потом встретил Лизу. И понял, что дальше хочу идти только с ней». Трогательное интервью Ильи Авербуха
Фигурное катание
Илья Авербух
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