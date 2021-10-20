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Авербух назвал нездоровой ситуацию вокруг Загитовой и Медведевой

20 октября, 20:25
Илья Авербух и Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Илья Авербух и Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский хореограф и постановщик, продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух дважды перечислил имена Алины Загитовой и Евгении Медведевой в разговоре с журналистами, объяснив это «нездоровой ситуацией». В одном случае первой шла Алина, в другом — Евгения.

Илья Авербух и&nbsp;Алина Загитова. «Прошу — прекратите ставить штампы и наклеивать ярлыки!» Авербух ответил хейтерам «Ледникового периода«

— Алина Загитова и Алексей Ягудин остались ведущими на второй сезон. Здесь не было сомнений, сразу так решили?

— Да. Мне кажется, это очень правильно. Во-первых, в завершении прошлого сезона Алина очень прибавила. Она чувствует себя комфортно, ей интересно в своей роли. Во-вторых, рад, что в одном проекте так или иначе участвуют Женя и Алина. Или Алина и Женя, надо все время, видимо, это повторять, нездоровая ситуация. Замечательно, что девчонки вместе, каждая развивается в своей нише, это очень хорошо. Захочет Алина вернуться на лед в качестве участницы, если, дай бог, «Ледниковый» еще будет существовать, — мы будем счастливы. Захочет стать ведущей других программ, как Алексей, — тоже прекрасно.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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