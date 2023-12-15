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Сегодня, 11:40

Авербух: «Не люблю шумные застолья. И открывать голосовые сообщения»

Александр Кружков
Обозреватель
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Илья Авербух.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чемпион мира-2002 в танцах на льду, продюсер, режиссер-постановщик и хореограф Илья Авербух в интервью «СЭ» рассказал о том, чего не любит.

— Первое — шумные застолья. Второе — светские тусовки, на которых вообще не появляюсь. Мне просто жалко тратить на них время. Лиза-то иногда выбирается на такие мероприятия, но ей по статусу положено. Издержки актерской профессии. А третье... Не люблю открывать голосовые сообщения. Текстовые быстро просматриваешь и сразу переключаешься. А здесь есть секунда, когда не знаешь, чего ждать. И вот эта секунда меня всегда пугает.

Илья Авербух и&nbsp;Елизавета Арзамасова. «Более 15 лет оставался холостяком. А потом встретил Лизу. И понял, что дальше хочу идти только с ней». Трогательное интервью Ильи Авербуха
Фигурное катание
Илья Авербух
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