Авербух: «Не люблю шумные застолья. И открывать голосовые сообщения»

Чемпион мира-2002 в танцах на льду, продюсер, режиссер-постановщик и хореограф Илья Авербух в интервью «СЭ» рассказал о том, чего не любит.

— Первое — шумные застолья. Второе — светские тусовки, на которых вообще не появляюсь. Мне просто жалко тратить на них время. Лиза-то иногда выбирается на такие мероприятия, но ей по статусу положено. Издержки актерской профессии. А третье... Не люблю открывать голосовые сообщения. Текстовые быстро просматриваешь и сразу переключаешься. А здесь есть секунда, когда не знаешь, чего ждать. И вот эта секунда меня всегда пугает.