Артур Дмитриев: "Скорее всего, Кихира и Сакамото обойдут наших девушек на командном ЧМ"

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев заявил, что представительницы Японии Рика Кихира и Каори Сакамото могут обойти Елизавету Туктамышеву и Софью Самодурову на командном чемпионате мира. Турнир пройдет в японской Фукуоке с 11 по 14 апреля.

- Скорее всего Рика Кихира и Каори Сакамото наших девушек обойдут, - приводит слова Дмитриева портал Teamrussia. - Думаю, что в Сайтаме на них повлияли все эти съемки, всеобщий ажиотаж, давление. Они просто перегорели. В Фукуоке им будет явно попроще, поэтому скорее всего они выдадут идеальнейшие прокаты.

Елизавета – опытная спортсменка и многое будет зависеть от мотивации и того, как тренер фигуристки Алексей Мишин сможет настроить ее на работу. Технически она подготовлена очень хорошо, набрала по ходу сезона неплохую форму и для нее это будет шанс еще раз показать себя. Когда Туктамышева настроена на работу и борьбу, то у нее есть и результат. Она может свернуть горы.

Софья прекрасно каталась весь сезон и просто молодец, но ей нужно набираться опыта, пока не хватает хореографии, точности позиций. Для нее будет очень важно хорошо выступить и поставить яркую точку.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира в японской Сайтаме Самодурова заняла 8-е место. Туктамышева не поехала на этот турнир, оставшись запасной.

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