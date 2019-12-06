Анна Щербакова: «В произвольной буду делать четверной флип»

Россиянка Анна Щербакова, которая занимает третье место после короткой программы в Финале «Гран-при» в Турине, уступая Алене Косторной и Алине Загитовой, осталась довольна своим прокатом.

— Сегодня я довольна. И не только прокатом, а вообще тем, как прошел соревновательный день. И на тренировке все получалось, и я смогла спокойно настроиться на прокат. Я рада. И тренеры довольны. Мы очень много работали над короткой программой, чтобы все было вычищено и все хорошо, чтобы не терять на этом баллы. За это тренеры и похвалили, — сказала Щербакова.

— Над компонентами вы работаете отдельно?

— Конечно, работа не прекращается, идет каждый день над всеми составляющими программы, чтобы дорабатывать и улучшать все. Надеюсь, это видно все, поэтому и оценки становятся выше.

— Вы будете прыгать четверной флип завтра в произвольной программе?

— Буду.

— Александра Трусова хочет прыгать четверные и в короткой программе. Вы тоже?

— Конечно, раз уж у меня это получается, я была бы не против делать четверные и в короткой программе. Но пока правила такие, нужно подстраиваться под них. (Екатерина Беспалова)