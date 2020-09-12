Анна Щербакова: «Пока не делаю и половины от того, что могу»

Российская фигуристка Анна Щербакова в разговоре с журналистами после контрольного проката короткой программы в московском дворце «Мегаспорт» оценила свою форму и рассказала об образе.

— Прокатом довольна, я сделала все элементы. Пока я не делаю и половины из того, что могу, — отметила двукратная чемпионка России. — Моя короткая программа о потере близкого человека, и каждый должен сам найти что-то свое в этой программе. Черное платье — тренировочный вариант для прокатов. Позже будет другое. (Дмитрий Кузнецов)