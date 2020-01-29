Анна Щербакова: «Чувствую, что на чемпионате Европы могла сделать больше»

Российская фигуристка Анна Щербакова подвела итоги чемпионата Европы в австрийском Граце.

Российские фигуристки заняли весь пьедестал. Щербакова завоевала серебряную медаль.

- Было очень много положительных и радостных моментов. Но я чувствую, что могла сделать больше, прокатать лучше, — написала Щербакова в Instagram. — От чего желание работать и улучшаться к следующим соревнованиям еще больше. Для меня выступать на таких важных соревнованиях — огромный бесценный опыт! И за такую возможность я хочу поблагодарить моих тренеров, которые не просто помогли мне подготовится к этим соревнованиям, а были рядом, поддерживали, настраивали и верили в меня.

?Огромное спасибо моим родным и близким! Мне безумно приятно чувствовать вашу любовь, читать ваши сообщения и знать, что у меня есть такая поддержка. И, конечно, я хочу сказать спасибо моим болельщикам. Вы придаете мне сил и помогаете верить в себя!