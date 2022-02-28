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Сегодня, 17:26

Ангелопол поделился эмоциями после победы в финале Кубка России

Екатерина Савостина
Корреспондент

Валерий Ангелопол, выступающий в паре с Василисой Кагановской, поделился эмоциями после победы в финале Кубка России среди юниоров по фигурному катанию в Саранске.

«Хотелось бы выразить огромную благодарность нашей команде, огромное спасибо! За подготовку, за поддержку и за веру в нас. Спасибо огромное моей Василисе. Было нелегко, но мы справились. Дальше только вперед.

Спасибо огромное за комфортные условия подготовки. Будем стараться и дальше радовать вас новыми успехами. Спасибо огромное, абсолютно каждому, кто болел и пережевал, кто поддерживал и помогал, кто смотрел и кричал, видели и слышали каждого. Это очень нам помогло», — написал Ангелопол в Instagram.

По итогам соревнования Ангелопол и Кагановская заняли первое место, набрав по сумме выступлений 179,20 балла.

Фигурное катание
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