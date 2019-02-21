Андрей Лазукин: "Проблем с Лизой нет. Ни с сексом, ни с шутками"

Фигурист Андрей Лазукин после выступления в короткой программе финала Кубка России прокомментировал свой результат (91,57 балла) и интервью Елизаветы Туктамышевой, в котором она рассказала о важности секса.
– Алексей Николаевич Мишин проводил вас фразой "не трусь!" Подействовало?
– Удалось не трусить. Было много волнение, вылезли бабочки. Но справился, доволен. А фраза обычная, рабочая для него.
– Ходят слухи о заменах перед чемпионатом мира...
– Это не обсуждали. Главное – чистый прокат.
– Но на Универсиаду вы едете?
– Да, еду.
– Елизавета (Туктамышева – девушка Лазукина. – Прим. "СЭ") здесь так же выступает. Волнуешься?
– За нее сильнее, чем за себя.
– После ее эфира с Марией Командной не было шуток, про секс и так далее?
– У нас с этим проблем с этим не бывает.
– Проблем с сексом или с шутками?
– Ни с чем не бывает! (Дмитрий Кузнецов)