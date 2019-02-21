Андрей Лазукин: "Проблем с Лизой нет. Ни с сексом, ни с шутками"

Фигурист Андрей Лазукин после выступления в короткой программе финала Кубка России прокомментировал свой результат (91,57 балла) и интервью Елизаветы Туктамышевой, в котором она рассказала о важности секса.

– Алексей Николаевич Мишин проводил вас фразой "не трусь!" Подействовало?

– Удалось не трусить. Было много волнение, вылезли бабочки. Но справился, доволен. А фраза обычная, рабочая для него.

– Ходят слухи о заменах перед чемпионатом мира...

– Это не обсуждали. Главное – чистый прокат.

– Но на Универсиаду вы едете?

– Да, еду.

– Елизавета (Туктамышева – девушка Лазукина. – Прим. "СЭ") здесь так же выступает. Волнуешься?

– За нее сильнее, чем за себя.

– После ее эфира с Марией Командной не было шуток, про секс и так далее?

– У нас с этим проблем с этим не бывает.

– Проблем с сексом или с шутками?

– Ни с чем не бывает! (Дмитрий Кузнецов)