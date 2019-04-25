Фигурист сборной России Андрей Лазукин поделился впечатенииями от выступлений в сезоне-2018/19. 21-летний спортсмен принял участие в чемпионате мира, где стал десятым, а также командном ЧМ, где сборная России завоевала бронзу.

- Я получил много полезного опыта, - цитирует Golden Skate Лазукина. - Теперь я знаю, каково участвовать в чемпионате мира и командном ЧМ. Доволен тем, что произошло, как все сложилось, судьба предоставила мне прекрасный шанс.

Старался не подводить сборную на командном ЧМ. Я просто пытался показать, на что я способен. Возможно, это не был мой максимум. Я справился с нервами. На чемпионате мира я тоже был спокоен. Думал, что это будет более нервным. Я был уверен в себе, знал, что смогу это сделать.