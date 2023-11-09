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Сегодня, 22:39

Давыдов: «Не все родители фигуристов отдают себе отчет в том, насколько их желания разумны»

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Известный тренер Сергей Давыдов рассказал о влиянии родителей на юных фигуристов.

«Просто когда речь идет о несовершеннолетних спортсменах, все решают родители, которым зачастую кажется, что переход снимет все проблемы. Каждый родитель хочет для своего ребенка лучшего? Думаю, да. Просто не все отдают себе отчет в том, насколько те или иные желания разумны», — приводит слова Давыдова RT.

Ранее Давыдов объяснил, в каком случае фигуристам стоит менять школу и группу.

Источник: RT
Сергей Давыдов (фигурное катание)
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