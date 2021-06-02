Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Александр Жулин выпустит автобиографию

15:07
Александр Жулин. Фото Instagram
Александр Жулин. Фото Instagram
Теги:

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин сообщил, что выпускает автобиографию.

«Друзья мои дорогие! Нужен ваш совет Как многие из вас уже поняли, я готовлю к выходу автобиографию. Выбираем сейчас с издательством фото для обложки.

Посмотрите, пожалуйста, на фото в карусели. Какая, на ваш взгляд, больше бы подошла для моей автобиографии?» - написал Жулин в Instagram.

 

В паре с Майей Усовой Жулин — двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы в танцах на льду.

Читайте также

Четыре клуба КХЛ погрязли в долгах. Их нельзя допускать до чемпионата
Лыжная федерация не пошла на поводу у экологов. И получила новые данные о русском допинге
Турнирная таблица группы В на ЧМ-2021 после поражения Канады от Финляндии
В УЕФА ответили на информацию о решении Дании не допускать на матч с Россией 2,5 тысячи российских фанатов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд