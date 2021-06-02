Александр Жулин выпустит автобиографию

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин сообщил, что выпускает автобиографию.

«Друзья мои дорогие! Нужен ваш совет Как многие из вас уже поняли, я готовлю к выходу автобиографию. Выбираем сейчас с издательством фото для обложки.

Посмотрите, пожалуйста, на фото в карусели. Какая, на ваш взгляд, больше бы подошла для моей автобиографии?» - написал Жулин в Instagram.

В паре с Майей Усовой Жулин — двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы в танцах на льду.