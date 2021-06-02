Александр Жулин выпустит автобиографию
15:07
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин сообщил, что выпускает автобиографию.
«Друзья мои дорогие! Нужен ваш совет Как многие из вас уже поняли, я готовлю к выходу автобиографию. Выбираем сейчас с издательством фото для обложки.
Посмотрите, пожалуйста, на фото в карусели. Какая, на ваш взгляд, больше бы подошла для моей автобиографии?» - написал Жулин в Instagram.
В паре с Майей Усовой Жулин — двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы в танцах на льду.
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