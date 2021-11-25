Призер Олимпиады Забияко рассказала о том, как попала в «Ледниковый период»

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в команде Наталья Забияко в интервью «СЭ» рассказала о том, как ее пригласили в телешоу «Ледниковый период».

«Мне написала Ксения, которая с Авербухом. Но Илья, конечно, тоже был в курсе. Первый раз я пришла пробоваться в конце июня. Приехала в «Авиапарк», где мы покатались с потенциальным партнером. Но не подошли друг другу визуально. Илья обычно составляет пары исходя из эстетики. Потом у меня появились дела, я отказалась дальше перебирать варианты. Но в жизни часто все меняется. Сложилось все так, что у меня снова появилось время, и в начале сентября я пришла опять на пробы. Сообщи я Илье о своем желании на день хотя бы позже, то уже вряд ли бы успела. Пары были бы скомплектованы. А тут в последний момент среагировала. Сначала я не знала, к кому еду на пробы, и только на льду Илья познакомил меня с Никитой Пресняковым. Нас утвердили, и с сентября мы приступили к тренировкам», — сказала Забияко.

Отметим, что Забияко выступала в проекте с Никитой Пресняковым и вылетела в последнем выпуске.