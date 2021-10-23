Американский фигурист Чен признал, что Трусова может больше него

Американский фугурист Нэйтан Чен прокомментировал последние выступления Александры Трусовой и отметил, что за женскими соревнованиями очень интересно наблюдать из-за высокой конкуренции.

«Пять четверных Трусовой на контрольных прокатах в России — это было потрясающе и захватывающе! Они выглядели так легко! Кажется, она может больше, чем я.

Очень интересно узнать, что будет происходить на соревнованиях в женском одиночном катании. Девушки сейчас очень сильны. Да, ребята тоже сильны. Но то, что показывает Трусова — это удивительно", — сказал Чен.

22 октября стало известно, что Трусова получила травму ноги перед первым этапом серии «Гран-при» в США.