Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев поделился мнением о проблемах российских спортсменов с получением виз для выступления на этапе в Гран-при в Канаде.

«У канадцев четверг и пятница тоже выходные, они гуляют по четыре дня. Это чисто рабочие и технические вопросы. Конечно, я недоволен тем, что произошла такая ситуация, потому что спортсмены готовились, у них расписан каждый день, особенно накануне старта. А теперь они должны вносить коррективы, и непонятно, выйдут канадцы в понедельник на работу или нет, выдадут визы или нет.

Можно только возмущаться поведением организаторов и канадской федерации. Но их тоже можно понять — разве они на это влияют? Я так понимаю, что они тоже просят помочь российским фигуристам, но от них ничего не зависит. Со стороны Федерации фигурного катаниях на коньках России все необходимые документы были поданы своевременно.

При чем здесь политика? Это чисто техническое недоразумение, которое имеет место. Такое бывает, к сожалению, и не надо расценивать это как политическую ситуацию. А то какая-то задержка — и мы сразу ищем политику. Не надо ее сюда примешивать, все должно быть в конце концов улажено», — приводит слова Писеева «Газета.Ru».

Вылет делегации был запланирован на воскресенье, 24 октября, но некоторые члены российской команды еще не получили паспорта с канадскими въездными визами, которые были одобрены еще в середине месяца. В ФФККР назвали эту ситуацию полной неожиданностью.

В числе пока не получивших паспорта с визами Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, тренеры Алексей Мишин, Евгений Рукавицын и другие.