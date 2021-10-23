Авербух оценил выступление Тарасовой и Морозова на Гран-при в Лас-Вегасе
Илья Авербух поделился впечатлениями от выступления российских фигуристов на Гран-при в Лас-Вегасе.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место в короткой программе.
«Хочу поздравить их, очень успешное выступление. Конечно, дорабатывать есть всегда что, и хочется большей уверенности в двух ключевых прыжковых элементах — они были исполнены безукоризненно, но все равно чувствовалась нервозность. Объективно, перевалить рубеж в 80 баллов — это очень хороший результат, и главное — наработка стабильности, отсутствие которой мешает ребятам последние два сезона», — приводит слова Авербуха ТАСС.
Тарасова и Морозов показали лучший результат в короткой программе, набралв 80,36 балла. Вторыми идут россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 75,43 балла. Замыкают тройку японцы Рику Миура и Рюичи Кихара — 72,63 балла.
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