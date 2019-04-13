Алина Загитова в программе "Вечерний Ургант". Полная запись

В пятницу, 12 апреля, вечером на Первом канале вышло шоу "Вечерний Ургант" с участием олимпийской чемпионки, чемпионки мира и чемпионки Европы по фигурному катанию Алины Загитовой. 16-летняя спортсменка взяла с собой в студию свою собаку Масару. Запись прошла в четверг, 11 апреля, на нее была допущена группа фанатов спортсменки.

В ходе эфира Загитова рассказала:

– собака стала дополнительным стимулом для победы на Олимпиаде

– фигуристка могла сняться с ЧМ-2019, потому что не хотела позорить Россию

– спортсменка тщательно контролировала вес, не пила воду и боялась поправиться даже на 100 граммов

– в шесть лет будущая чемпионка бросила фигурное катание и пошла в художественную гимнастику

О том, как проходили съемки, – здесь. Основные цитаты – здесь.

В конце блока Загитова и Иван Ургант провели "тактильный диктант" - с закрытыми глазами угадывали, что за плюшевые игрушки им выдал соведущий Дмитрий Хрусталев. Фигуристка победила шоумена.