Алина Загитова показала, что делает на тренировках

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова показала в Telegram, как проходят ее тренировки.

«45 минут хореографии, всего за 22 секунды», — написала под видео Загитова.

Ранее 19-летняя спортсменка рассказала о своем желании исполнить одну из старых соревновательных программ в рамках шоу Этери Тутберидзе.

Загитова не выступала на соревнованиях с финала серии «Гран-при» в 2019 году. Она заняла в нем последнее, шестое место, после чего объявила о паузе в карьере. О завершении карьеры фигуристка официально не заявляла.