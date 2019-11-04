Алина Загитова: «Для четверных нужно как минимум три килограмма сбросить»
08:11
Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о возможности исполнения четверных прыжков в следующем сезоне.
— Я такой человек, что сначала делаю, потом говорю, — цитирует ТАСС Загитову. — Вот поэтому сейчас я точно утверждать этого не буду. Для начала мне нужно много всего для этого сделать, подготовиться и физически, и морально. Как минимум три килограмма сбросить, это обязательно. Если не больше.
— Есть куда?
— Есть. Нужно максимально снизить риск травмы.
— А какой у вас сейчас рост?
— Сейчас 160, кстати, я с прошлого сезона не выросла.
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