Алина Загитова: «Для четверных нужно как минимум три килограмма сбросить»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о возможности исполнения четверных прыжков в следующем сезоне.

— Я такой человек, что сначала делаю, потом говорю, — цитирует ТАСС Загитову. — Вот поэтому сейчас я точно утверждать этого не буду. Для начала мне нужно много всего для этого сделать, подготовиться и физически, и морально. Как минимум три килограмма сбросить, это обязательно. Если не больше.

— Есть куда?

— Есть. Нужно максимально снизить риск травмы.

— А какой у вас сейчас рост?

— Сейчас 160, кстати, я с прошлого сезона не выросла.