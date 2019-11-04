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Загитова рассказала о возможности включения четверных прыжков в программы

08:11
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о возможности исполнения четверных прыжков в следующем сезоне.

— Я такой человек, что сначала делаю, потом говорю, — цитирует ТАСС Загитову. — Вот поэтому сейчас я точно утверждать этого не буду. Для начала мне нужно много всего для этого сделать, подготовиться и физически, и морально. Как минимум три килограмма сбросить, это обязательно. Если не больше.

— Есть куда?

— Есть. Нужно максимально снизить риск травмы.

— А какой у вас сейчас рост?

— Сейчас 160, кстати, я с прошлого сезона не выросла.

Дополнительная информация

https://tass.ru/interviews/7075777

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