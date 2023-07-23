Алиев: «Если допустят хотя бы на условиях МОК, надо выступать»

Российский фигурист Дмитрий Алиев высказал мнение, что если спортсменов из России допустят до международных стартов на условиях, рекомендованных Международным олимпийским комитетом (МОК), то надо участвовать.

«Конечно, как спортсмен, я хочу видеть флаг России и слышать гимн России, — цитирует РИА «Новости» Алиева. — Но если будет возможность выступать хотя бы на условиях, которые сейчас сформулированы МОК, и если от нас не будут требовать политических заявлений или действий против моей страны, то надо это делать. Русские люди все равно будут знать, что это наш спортсмен — Дима Алиев или кто-либо еще. И все равно будут нашим спортсменом гордиться. Да, будет очень обидно, если нас вернут на таких условиях, но это все-таки шаг вперед по сравнению с нынешней ситуацией».

24-летний Алиев — чемпион Европы (2020), серебряный призер чемпионата Европы (2018), чемпион России (2020) и бронзовый призер чемпионата России (2018) в мужском одиночном катании, участник Олимпийских игр (2018).

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой организации. 11 июня Международный союз конькобежцев объявил, что отстранение остается в силе.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать до участия в турнирах в нейтральном статусе тех российских спортсменов, которые не выражали публичную поддержку СВО и не имеют отношения к вооруженным силам или органам правопорядка.