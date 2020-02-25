Алиев будет готовиться к чемпионату мира в США

Чемпион Европы Дмитрий Алиев будет готовиться к чемпионату мира в Ньюбурге, США, сообщил тренер спортсмена Евгений Рукавицын. Мировое первенство пройдет в канадском Монреале, с 16 по 22 марта.

Также сообщается, что Алиев вылетит в США 10 марта.

— На подготовку к чемпионату мира мы улетим в США, в Ньюбург к нашим друзьям Олегу Макарову и Ларисе Селезневой. Они не понаслышке знают, что такое спорт высших достижений, хорошо влияют на спортсмена, дают ценные советы, создают прекрасные условия для работы. А самое главное — это прекрасные люди, которым мы доверяем и которым мы благодарны.

Мы приняли это решение, чтобы адаптироваться к разнице в часовых поясах — такой вариант подготовки уже был опробован нами перед этапом «Гран-при» в Лас-Вегасе, и ребятам тогда были созданы все условия. Время на этот раз рассчитали так, что выступление в короткой программе придется на девятый день пребывания на континенте.