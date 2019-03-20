Алена Леонова: "Шансы на золото на чемпионате мира у Тарасовой и Морозова будут"

Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова считает, что россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов могут побороться за золотые медали на чемпионате мира. Они выступят в парном катании на мировом первенстве, который стартует сегодня.

– Я слышала, что Вэньцзин и Цун находятся не в очень хорошей форме, но есть и другие сильные китайские пары, – цитируют "Известия" Леонову. – Но думаю, что Тарасова и Морозов должны у них выиграть и по катанию, и по сложности прыжков. Шансы на золото у Жени и Володи будут. Но здесь многое зависит от того, станут ли Джеймс и Сипре рисковать, заявляя в произвольную программу четверной выброс. В любом случае, бороться с ними можно. Да, французы выиграли чемпионат Европы, но наша пара сама проиграла им, допустив ошибки. При чистом прокате они могли выиграть в Минске.

Наталья Забияко и Александр Энберт пропустили чемпионат Европы из-за травмы, и неизвестно, в какой они форме. Но я могу сказать, что они более стабильны, чем Тарасова и Морозов. У Натальи и Александра есть помарки, но серьезных ошибок обычно нет. Так что сразу две наши пары могут бороться за победу.

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