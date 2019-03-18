Чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляции в прямом эфире

С 19 по 24 марта 2019 года в японской Сайтаме проходит чемпионат мира по фигурному катанию.

Главная интрига женского одиночного турнира для России – как выступят олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова и серебряный призер Олимпиады и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Вместе с ними в составе национальной команды заявлена чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова, тогда как чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.

Первый канал в полном объеме показывает ЧМ-2019 в Сайтаме. После соревнований появляются лучшие прокаты фигуристов, в прямом эфире зрителей также ждут показательные выступления. Видеотрансляция будет доступна на этой странице.

Расписание видеотрансляций чемпионата мира-2019 по фигурному катанию в Сайтаме

20 марта, среда

04:25 (время московское). Пары. Короткая программа

08:10. Церемония открытия

09:00. Женщины. Короткая программа

21 марта, четверг

04:25. Пары. Произвольная программа

09:55. Мужчины. Короткая программа

22 марта, пятница

05:55. Танцы. Ритм-танец

11:25. Женщины. Произвольная программа

23 марта, суббота

06:25. Танцы. Произвольный танец

11:25. Мужчины. Произвольная программа

24 марта, воскресенья

08:55. Показательные выступления

Мужское одиночное катание: Александр Самарин, Андрей Лазукин, Михаил Коляда. Запасные: Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.

Женское одиночное катание: Софья Самодурова, Алина Загитова, Евгения Медведева. Запасные: Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова.

Парное катание: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Наталья Забияко – Александр Энберт, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский. Запасные: Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Алиса Ефимова – Александр Коровин.

Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин, Виктория Синицина – Никита Кацалапов. Запасные: Софья Евдокимова – Егор Базин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Бетина Попова – Сергей Мозгов.

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