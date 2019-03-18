Чемпионат мира по фигурному катанию: видеотрансляции в прямом эфире

Главная интрига женского одиночного турнира для России – как выступят олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова и серебряный призер Олимпиады и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Вместе с ними в составе национальной команды заявлена чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова, тогда как чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.
Первый канал в полном объеме показывает ЧМ-2019 в Сайтаме. После соревнований появляются лучшие прокаты фигуристов, в прямом эфире зрителей также ждут показательные выступления. Видеотрансляция будет доступна на этой странице.
Расписание видеотрансляций чемпионата мира-2019 по фигурному катанию в Сайтаме
20 марта, среда
04:25 (время московское). Пары. Короткая программа
08:10. Церемония открытия
09:00. Женщины. Короткая программа
21 марта, четверг
04:25. Пары. Произвольная программа
09:55. Мужчины. Короткая программа
22 марта, пятница
05:55. Танцы. Ритм-танец
11:25. Женщины. Произвольная программа
23 марта, суббота
06:25. Танцы. Произвольный танец
11:25. Мужчины. Произвольная программа
24 марта, воскресенья
08:55. Показательные выступления
Мужское одиночное катание: Александр Самарин, Андрей Лазукин, Михаил Коляда. Запасные: Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.
Женское одиночное катание: Софья Самодурова, Алина Загитова, Евгения Медведева. Запасные: Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова.
Парное катание: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Наталья Забияко – Александр Энберт, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский. Запасные: Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Алиса Ефимова – Александр Коровин.
Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин, Виктория Синицина – Никита Кацалапов. Запасные: Софья Евдокимова – Егор Базин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Бетина Попова – Сергей Мозгов.
Все о фигурном катании: новости и обзоры // чемпионат мира-2019: расписание и результаты турнира