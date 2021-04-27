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Константинова: «Если бы я выступала так, как на тренировках, в резерв сборной вошла бы»

16:00
Станислава Константинова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислава Константинова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Фигуристка Станислава Константинова в интервью «СЭ» высказалась о своих неудачных выступлениях в сезоне-2020/21. По ее словам, имели место психологические проблемы, из-за которых она не показала и половины своих возможностей. Константинова два года назад выступала на чемпионатах мира и Европы, но после этого ее результаты резко упали.

— Основная загвоздка — с настроем и уверенностью в себе. Не секрет, что на тренировках многие спортсмены не показывают максимум, а потом на соревнованиях прыгают через голову. А в моей карьере часто показываемое на стартах не соответствовало даже 50% возможностей. Если бы я в сезоне откатала так, как было на тренировках, то в резерв сборной по крайней мере бы вошла. А у меня либо все, либо ничего, что-то не идеально — гори все огнем.

(Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Станиславы Константиновой читайте на сайте «СЭ»

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