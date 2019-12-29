Алена Косторная: «Пару раз пробовала четверной сальхов на тренировках»

Российская фигуристка Алена Косторная подтвердила слова хореографа своей группы Даниила Глейхенгауза, который сообщил, что она думает о четвертом сальхове

— Да, я пробовала его пару раз на тренировках, — цитируют спортсменку «РИА Новости». — Практически докрученных не было, пока это сырой-сырой прыжок, который надо учить с нуля. Но по траектории я лечу ровно, поэтому шансы есть. Почему именно сальхов? Почему нет? Я и тройной сальхов выучила первым.

На чемпионате России по фигурному катанию, который прошел в Красноярске, Косторная заняла второе место в соревнованиях одиночниц.