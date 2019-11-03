Алена Косторная: «Мама настраивает меня, что могу и не попасть на пьедестал»

Российская фигуристка Алена Косторная поделилась впечатлениями от победы на этапе «Гран-при» во Франции.

— Когда я еду на соревнования, я не знаю, что будет дальше, — цитирует ТАСС фигуристку. — Мама настраивает меня, что я могу и не попасть на пьедестал, поэтому не надо этому удивляться, звонить и плакать. Первый год на взрослом уровне, надо больше тренироваться. Но когда выигрываю, это двойная радость, так что самое главное — правильно настроиться.

Тройной аксель? Я делаю его на тренировках в школе «Самбо-70» изо дня в день, поэтому я не впадаю в ужас, если он не удается, не впадаю и в радость, если он получается, это входит в мою работу. Сегодня я не волновалась, шла делать этот прыжок так, как выучила, шла как всегда — без мыслей в голове, тело само все сделает. Пока мне требуется время, чтобы зайти в прыжок, размять его, это пока не совсем то.

Четверные прыжки? Это сначала надо выучить, на аксель у меня ушло два года, а четверной добавляет еще полоборота. Я пыталась тренировать сальхов, но мне пока сказали подождать.

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