Алена Косторная: «Короткую программу не меняли. Просто оставили старую»
Российская фигуристка Алена Косторная поделилась впечатлениями от выступления на открытых прокатах сборной России и на шоу в Японии.
— Почему вы поменяли короткую программу?
— Мы ничего не меняли. Просто через пару дней после объявлении музыки решили, что лучше оставим старую.
— Захотели показать ее на взрослом уровне?
— Да.
— Сильно волновались сегодня?
— Не сильно, но волнение присутствовало.
— У вас единорог? Собираете их?
— Нет. Это подарок от болельщиков из Японии. Я много с ним ездила и на шоу, и на соревнования. Такой талисман.
— Сегодня помог?
— Я привыкла рассчитывать только на себя. Но уверенности придает.
— Какое ваше первое впечатление о сезоне?
— Выступления в шоу, особенно в Dream on Ice в Японии.
— Познакомились там с кем-то? С Мао Асадой?
— Не могу сказать, что познакомились, но общались с японскими ребятами. И с Ванессой Джеймс и Морганом Сипре. Общались на английском. Не могу сказать, что мы в совершенстве им владеем, но друг друга понимали. (Екатерина Беспалова)