Алена Косторная: «Короткую программу не меняли. Просто оставили старую»

Российская фигуристка Алена Косторная поделилась впечатлениями от выступления на открытых прокатах сборной России и на шоу в Японии.

— Почему вы поменяли короткую программу?

— Мы ничего не меняли. Просто через пару дней после объявлении музыки решили, что лучше оставим старую.

— Захотели показать ее на взрослом уровне?

— Да.

— Сильно волновались сегодня?

— Не сильно, но волнение присутствовало.

— У вас единорог? Собираете их?

— Нет. Это подарок от болельщиков из Японии. Я много с ним ездила и на шоу, и на соревнования. Такой талисман.

— Сегодня помог?

— Я привыкла рассчитывать только на себя. Но уверенности придает.

— Какое ваше первое впечатление о сезоне?

— Выступления в шоу, особенно в Dream on Ice в Японии.

— Познакомились там с кем-то? С Мао Асадой?

— Не могу сказать, что познакомились, но общались с японскими ребятами. И с Ванессой Джеймс и Морганом Сипре. Общались на английском. Не могу сказать, что мы в совершенстве им владеем, но друг друга понимали. (Екатерина Беспалова)