Алексей Ягудин: «Туктамышевой нельзя совершать ни одной ошибки»
Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин отметил, что россиянка Елизавета Туктамышева? выступает на турнирах, не имея права на ошибку.
Туктамышева заняла третье место на этапе «Гран-при в Китае». На своем предыдущем этапе «Гран-при» в Лас-Вегасе она также была третьей.
— Очень жаль, что у Лизы так (неважно) прошла короткая программа, и сейчас практически нет шансов на попадание в Финал «Гран-при», — цитирует «РИА Новости» Ягудина. — А шанс этот был. Жаль, что около двух баллов не хватило до сегодняшнего серебра. Заслуженно или не заслуженно (Туктамышева не стала второй) говорить судьям, я сужу, руководствуясь чисто эмоциями от увиденного.
?Туктамышева молодец, что после такой неудачно исполненной короткой программы вышла и доказала, что она борется, что у нее есть хороший тройной аксель со сложного захода. Но Лиза в таком положении, когда нельзя совершать ни одной ошибки.