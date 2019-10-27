Алексей Ягудин: «Очередная планка сбита, это точка невозврата, фигурное катание уже никогда не будет прежним»

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин прокомментировал развитие современного фигурного катания.

Российская фигуристка Александра Трусова на «Гран-при Канады» установила два мировых рекорда — в произвольной программе (166,62), а также по сумме (241,02). Спортсменка чисто исполнила три из четырех заявленных четверных прыжка.

— Очередная планка сбита, это точка невозврата, фигурное катание уже никогда не будет прежним, — приводит ТАСС слова Ягудина. — Мы можем говорить о красивых линиях, костюмах, цвете помады, но мы живем уже в другой реальности. Люди не успеют и глазом моргнуть, как большая часть фигуристов будет выполнять четверные прыжки и тройные аксели.

Новое поколение фигуристов отталкивается уже от нынешних высот, поэтому не стоит воспринимать все происходящее как единичные случаи. Когда-то мы писали письма, запечатывали их в конверты и ждали, пока они дойдут, сегодня мы отправляем их за доли секунды посредством гаджетов, мгновенно получая уведомление о доставке — мир меняется, ни к чему убивать в спортсменах гениев посредством ограничения возраста, вода всегда пробьет себе путь.

Мир фигурного катания адаптировался к новым правилам, к новой системе, подождал, подкопил силы, а вот теперь эту плотину прорвало. Есть сложнейшие прыжки, и есть спортсмены, способные их делать. Кто из них будет лучшим в этом сезоне, можно будет судить лишь в его конце, но нынешний сезон — это уже новая история нашего вида спорта.