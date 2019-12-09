Алексей Ягудин: «Накормленные футболисты способны пережить эту ситуацию. А других спортсменов жаль»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин прокомментировал решение ВАДА относительно России. Исполком ВАДА ввел против российского спорта санкции на четыре года.

— Решение, которое было принято сегодня в Лозанне — удар по всему российскому спорту. Я уверен, что накормленные футболисты и хоккеисты способны пережить эту ситуацию. А вот ребят из других видов спорта искренне жаль, — написал в своем Instagram Ягудин. — И говорю я про чистых спортсменов. Не про тех, кто употреблял допинг — этих ребят мне не жалко. Я уверен, что справедливость восторжествует и чистые спортсмены продолжат выступать на международной арене. Если им придется это делать без флага, что поделаешь, — это лучше, чем завершать карьеру и ждать погоды у моря. Я хочу пожелать всем спортсменам терпения, и не терять надежду, что в ближайшие 4 года они смогут наслаждаться гимном страны на пьедесталах. Что же касается ВАДА, было бы здорово, чтобы они озвучили имена всех, кто, по их мнению, причастен к допинговому скандалу, и функционеров, и спортсменов, — и дисквалифицировали именно их! А не всех подряд без разбора. Это настоящий беспредел перед честными спортсменами. Такие успешные организации, как NHL, NFL вообще не обращают внимания на рекомендации ВАДА и являются коммерчески самыми успешными спортивными турнирами в мире. Когда надо, они проводят собственные независимые расследования.

Куда ж смотрят МОК и др. организации? И еще посмотрите на эту фотографию и призадумайтесь: А они тут при чем? Они чем провинились? И тут же вспомните про астматиков норвежцев биатлонистов, про Армстронга, про американца Майкла Фелпса, про американскую сборную по гимнастике... и так далее! Это что пришло в голову сразу, уверен, там длинная цепочка! Им ничего! Мы все равно круче всех остальных и это переживем! Мы умеем побеждать в войнах! И эту войну мы тоже выиграем, потому что мы русские.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн