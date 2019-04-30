Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал решение российского фигуриста Максима Ковтуна завершить спортивную карьеру. По его словам, Ковтуну, в отличии от многих других, хватило смелости попросить Федерацию фигурного катания России (ФФККР) вывести себя из состава сборной.

- Что касается Максима Ковтуна, то он талантливый человек, но не умеет соревноваться. В последние годы мы это все увидели, - цитирует Ягудина "ОблГазета". - Серьезно, я приходил на ЦСКА, видел его тренировки – он все прыгает. Но на соревнованиях, увы, не получается. То же самое можно сказать и о Михаиле Коляде. Я не говорю, что всем поголовно надо заканчивать. Но Максим для себя принял решение, и мы должны его уважать, а главное – сказать ему огромное спасибо за те медали, хоть и немногочисленные, с чемпионатов Европы, которые он все-таки привез нашей стране. Макс – молодец, я желаю ему удачи на новом поприще. Надеюсь, что у него получится.