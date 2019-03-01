Алексей Ягудин: "Если допустить на ЧМ всех достойных россиянок, во многих странах фигурное катание просто прикроют"

Олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин заявил, что многие российские фигуристки заслуживают места в сборной на чемпионат мира-2019. Турнир пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

- Я не вправе высказывать категоричное мнение по этому вопросу, ориентируясь на какие-то личные предпочтения, - приводит слова Ягудина "Комсомольская правда". - Не только Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, но и другие девочки заслуживают места в сборной. Но этих мест всего три. О правильности принятого решения можно будет говорить после окончания чемпионата мира. По-человечески хочется поддержать и тех, кто отправится в Японии, и тех, кто сейчас числится запасными.

При любой системе отбора будут недовольные. Как и при любой системе судейства. Если допустить к чемпионату мира всех достойных там выступать российских девочек, во многих странах фигурное катание просто прикроют.

Напомним, Россию на чемпионате мира представят олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова, чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Елизавета Туктамышева, являющаяся победителем мирового первенства-2015, а также Станислава Константинова остались в запасе.

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