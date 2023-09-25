Мишин — об обвинениях Чжоу в адрес россиян: «Он плохо относится к фигурному катанию»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова американского фигуриста Винсента Чжоу, который обвинил российских коллег в употреблении запрещенных препаратов.

«Я знаю Чжоу, хороший фигурист. Но он плохо относится к фигурному катанию, потому что с участием российских фигуристов наш спорт будет только лучше», — сказал Мишин «СЭ».

По словам Чжоу, Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Спортивный арбитражный суд (CAS) должны были отстранить Россию от мирового спорта.