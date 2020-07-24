Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин награжден медалью «За спортивные заслуги», сообщает официальный сайт ЦСКА.

Награждение прошло в Музее СКА. Медаль и благодарственное письмо тренеру вручил начальник филиала ЦСКА в Санкт-Петербурге Михаил Соколов.

Соколов отметил огромный вклад Мишина в развитие физической культуры и спорта, подготовку спортсменов высокого класса и воспитания подрастающего поколения.

Мишин является тренером чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой, чемпионки Европы Софьи Самодуровой, а также серебряного призёра олимпийских игр в Пхенчхане Михаила Коляды.