Алексей Мишин награжден медалью «За спортивные заслуги»
18:24
Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин награжден медалью «За спортивные заслуги», сообщает официальный сайт ЦСКА.
Награждение прошло в Музее СКА. Медаль и благодарственное письмо тренеру вручил начальник филиала ЦСКА в Санкт-Петербурге Михаил Соколов.
Соколов отметил огромный вклад Мишина в развитие физической культуры и спорта, подготовку спортсменов высокого класса и воспитания подрастающего поколения.
Мишин является тренером чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой, чемпионки Европы Софьи Самодуровой, а также серебряного призёра олимпийских игр в Пхенчхане Михаила Коляды.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...