Горшков: «Морозов очень талантливый человек. Во главе угла в каждой из его программ стоит рациональность»

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Горшков поделился мнением о совместной работе с Николаем Морозовым, Ириной Жук и Александром Свининым.

«Мы с Жук и Свининым продолжаем работать в довольно интересном формате. На какое-то время расходимся по своим каткам, потом встречаемся в Новогорске. В этом сезоне провели уже четыре таких сбора. Вместе работаем, вместе выезжаем на турниры, вместе обсуждаем какие-то проблемы. У каждого из тренеров свое видение процесса, и это классно. Жаль, конечно, что Морозов застрял в США. Он единственный из нас имеет большой опыт работы с одиночниками, а это вообще другой взгляд, другой подход к процессу.

В работе Морозова это очень четко прослеживается. Коля вообще очень талантливый человек, в чем-то — так просто гениальный. Причем во главе угла в каждой из его программ стоит именно рациональность. Когда мы начали вместе работать, Морозов как-то посмотрел на мою пару Арина Ушакова — Максим Некрасов и сказал по поводу одного из элементов: «Давай его выкинем?» Я стал его убеждать, что ничего выкидывать не нужно и это — своего рода фишка, но Коля меня переубедил. Сказал, если я поступлю так, как он советует, ребята сразу поедут гораздо быстрее, гораздо легче, без нервяка, и в итоге наберут гораздо больше плюсов", — приводит RT слова Горшкова.

В настоящее время Горшков тренирует такие пары, как Ирина Хавронина — Дарио Чиризано и Елизавета Пасечник — Максим Некрасов.