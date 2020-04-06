Александра Трусова: «Возможно, в следующем сезоне будут лирические программы»

15-летняя фигуристка Александра Трусова в эксклюзивном интервью «СЭ» озвучила желание в будущем выступать с лирическими программами. Об этом она сказала, комментируя прокат на шоу «Путь к победе», где предстала в новом платье:

— Идея была моих тренеров, они предложили мне лирическую программу. Я уже давно хотела попробовать что-то в этом стиле, вот и решили поставить. Вроде бы получилось неплохо... Мне точно катать ее очень понравилось. Плана сделать ее короткой пока не было. Но возможно, в следующем сезоне будут лирические программы. Мне хочется разного, пробовать отличающиеся друг от друга вещи. Конкретно о программах еще не задумывались, не было времени. Обычно, когда мы на льду, Даниил Маркович слушает музыку, мы тоже, ищем варианты. Из-за того, что все сейчас сидят дома, никаких идей. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью с Трусовой — здесь