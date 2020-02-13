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Александра Трусова: «Медведева для меня пример трудолюбия»

11:59
Александра Трусова. Фото AFP
Александра Трусова. Фото AFP
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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о планах на Олимпиаду-2022, а также о тренировках в группе Этери Тутберидзе.

— Сейчас я сконцентрирована на отработке своих программ, — цитирует Трусову Tatler. — В планах — выучить все четверные прыжки и победить на Олимпиаде.

В группу к Этери Тутберидзе я пришла в 11 лет. В этой команде были лучшие тренеры и занималась Женя Медведева — она для меня пример трудолюбия.

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