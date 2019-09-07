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Александра Степанова: «Травмы случаются, это спорт»

21:31

Александра Степанова выразила уверенность в скором возвращении на лед. Российская фигуристка, выступающая в танцах на льду в паре с Иваном Букиным, пропускает открытые прокаты сборной в Москве из-за травмы.

«К сожалению, случаются травмы, но это спорт... Я хочу поблагодарить вас за слова поддержки! Спасибо тебе, Иван, что рядом! Спасибо нашей команд! Я уверена, что скоро мы покажем вам свои новые программы», — написала Степанова в Instagram.

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