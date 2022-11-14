Жулин заявил, что преклоняется перед Туктамышевой и ее тренером

Заслуженный тренер России Александр Жулин отреагировал на победу Елизаветы Туктамышевой на четвертом этапе «Гран-при России», который прошел в Москве.

«Очень понравилось выступление Туктамышевой. Я восхищен девушкой, которой двадцать пять лет. Даже страшно произносить цифру в преддверии того, что вообще сейчас происходит в женском одиночном катании. Она блистательно откаталась. Два тройных акселя, было одно падение. Преклоняюсь перед Лизой и ее тренером Алексеем Николаевичем Мишиным. Это очень крутые люди, побольше бы таких», — сказал Жулин корреспонденту «СЭ».