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Допинг

Сегодня, 16:09

Жулин назвал двойными стандартами требование об отстранении Валиевой

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на требование ВАДА от CAS дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиевой на четыре года и аннулировать ее результаты на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Это ужасно. Отстранение на 4 года? Это катастрофа. Камила Валиева не просто талант, можно сказать, — гений, так просто ее похоронить. Я уже приводил пример Джастина Гэтлина. Его дисквалифицировали два раза за страшный допинг. Но его так дисквалифицировали, что он все время попадал либо под чемпионат мира, либо под Олимпиаду, потому что он американец. Вот и все двойные стандарты. И девочка, у которой нашли какие-то микроскопические следы какого-то вещества, которое принимал ее дедушка, дисквалифицируют на 4 года. Я удивлен, что не на восемь лет, что не приговорили к расстрелу», — сказал Жулин «СЭ».

Сегодня, 14 ноября, стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию ВАДА по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой. В своей апелляции ВАДА потребовало дисквалифицировать 16-летнюю спортсменку на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил с аннулированием результатов от 25 декабря и лишением золота в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Александр Жулин
Камила Валиева
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