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Сегодня, 16:50

Губерниев заявил, что Туктамышева находится в самом расцвете сил

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу фигуристки Елизаветы Туктамышевой на четвертом этапе «Гран-при России» в Москве.

«Туктамышева готова к сезону лучше, она мотивирована, поэтому побеждает. 25 лет — отличный возраст для фигурного катания. Туктамышева находится в расцвете сил и дает конкуренцию молодежи. Она выглядит прекрасно. Можно порадоваться за нее», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

25-летняя спортсменка одержала победу на четвертом этапа «Гран-при России», набрав 234,63 балла. Второй стала Софья Муравьева (230,56), замкнула тройку Софья Акатьева (225,37).

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-25-let-otlichnyy-vozrast-dlya-figurnogo-kataniya-tuktamysheva-nakhoditsya-v-rastsvete-sil-1412688/
Фигурное катание
Дмитрий Губерниев
Елизавета Туктамышева
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