Губерниев заявил, что Туктамышева находится в самом расцвете сил

Телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу фигуристки Елизаветы Туктамышевой на четвертом этапе «Гран-при России» в Москве.

«Туктамышева готова к сезону лучше, она мотивирована, поэтому побеждает. 25 лет — отличный возраст для фигурного катания. Туктамышева находится в расцвете сил и дает конкуренцию молодежи. Она выглядит прекрасно. Можно порадоваться за нее», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

25-летняя спортсменка одержала победу на четвертом этапа «Гран-при России», набрав 234,63 балла. Второй стала Софья Муравьева (230,56), замкнула тройку Софья Акатьева (225,37).