Александр Жулин рассказал о новой программе пары Софья Тютюнина — Андрей Багин

Заслуженный тренер России Александр Жулин во время съемок очередного выпуска шоу «Ледниковый период» рассказал «СЭ» о новой программе пары Софья Тютюнина — Андрей Багин.

— Одна из новостей дня: Томас Бах все-таки призвал открыть вердикт по делу Валиевой.

— Они меня достали. Я ничего не хочу комментировать. Пусть он сам себе что-нибудь откроет.

— На открытых прокатах была ваша новая пара Софья Тютюнина и Андрей Багин. Многие зрители заметили, что их произвольный танец очень похож на произвольную Синициной — Кацалапов олимпийского сезона.

— Он вообще не похож. Там ни одного шага похожего нет, просто музыка похожа, это однозначно. Рахманинов и Рахманинов. Просто Андрей давно хотел кататься под ту музыку. Он хотел в олимпийский сезон кататься под Рахманинова, но когда узнал, что Никита берет эту музыку, он не стал ее брать, поскольку с Никитой тяжело конкурировать. А сейчас освободилась ниша. Он давно мечтал, а мечты должны осуществляться.

— У вас есть какая-то любовь к этой музыке?

— Я обожаю Рахманинова. Просто ставил бы и ставил бы по него.