Александр Жулин: "Мой голос – за Медведеву на ЧМ. Она чемпионка мира, этого никто не отменял"

Знаменитый российский тренер и член тренерского совета Федерации фигурного катания России Александр Жулин рассказал "СЭ", что проголосовал за включение в основной состав сборной на чемпионате мира Евгении Медведевой.

Медведева победила в голосовании Елизавету Туктамышеву со счетом 19:7, еще один член совета воздержался. Чемпионат мира пройдет в Японии с 18 по 24 марта.

– Я в этом году занял позицию, что все должно быть, как на соревнованиях, – отметил Жулин. – Кто какое место занял – так и едет. Мой голос за Медведеву.

– То есть для вас решающим стал финал Кубка России?

– Да. Прекрасный прокат был у Туктамышевой в произвольной программе, но Медведева тоже очень хорошо каталась, пошла на каскад тройной сальхов – тройной риттбергер, который является для нее новым. Если здесь была небольшая техническая ошибка, то она вполне может сделать его на чемпионате мира.

– Окончательное решение через два дня после дедлайна – это техническая задержка, всех не успели опросить?

– Тут я без понятия, вопрос к федерации.

– Чувствовали давление, недовольство в интернете по поводу неопределенности?

– Я эти гадости не читаю даже. Есть фанаты Загитовой, фанаты Медведевой, фанаты Туктамышевой. Если все читать – с ума может сойти. Думаю, что федерация сделала правильный выбор.

– Победа в финале Кубка России перевешивает выход в финал "Гран-при" и хороший старт сезона?

– Во-первых, надо смотреть, кто на данный момент лучше готов. Если бы Константинова заняла, например, третье место на чемпионате Европы, то вообще бы никто не рассматривался, она так бы и поехала. Но поскольку она завалила и там короткую, и здесь произвольную, федерация начала предпринимать какие-то шаги.

– Это было главным фактором?

– Да, конечно. Серьезные все-таки ошибки были, и на финале Кубка в Новгороде.

– Разговоры о том, что Медведеву судили несколько либерально, там тоже ходили. Вам так показалось или нет?

– Нет, абсолютно. Потому что Евгения является двукратной чемпионкой мира, этого никто не отменял, качества катания никуда не уходило, оно замечательное. Это взрослое, осознанное катание. Это настоящий лидер. Ей в этом сезоне, скажем, немножко не везло, смена тренера, это играло роль. Она от старта к старту все лучше.

– Статус двукратного чемпиона мира играет роль в выборе?

– Конечно. (Дмитрий Кузнецов)​