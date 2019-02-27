Загитова и Медведева едут на ЧМ в Японию, Туктамышева – в запасе

Федерация фигурного катания на коньках на своем официальном сайте объявила состав сборной России на чемпионат мира. Турнир пройдет с 19 по 24 марта в городе Сайтама, Япония.

Выбор состава проводился путем опроса 27 членов тренерского совета. За кандидатуру Медведевой на включение в основной состав сборной высказались 19 человек, за кандидатуру Туктамышевой – 7 человек, один член совета воздержался.

Состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира-2019 выглядит следующим образом:

Женское одиночное катание: Софья Самодурова, Алина Загитова, Евгения Медведева;

Запасные: Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова

Мужское одиночное катание: Александр Самарин, Максим Ковтун, Михаил Коляда;

Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов

Парное катание: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Наталья Забияко – Александр Энберт, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский;

Запасные: Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Алиса Ефимова – Александр Коровин

Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин, Виктория Синицина – Никита Кацалапов;

Запасные: Софья Евдокимова – Егор Базин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Бетина Попова – Сергей Мозгов