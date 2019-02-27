Загитова и Медведева едут на ЧМ в Японию, Туктамышева – в запасе

Федерация фигурного катания на коньках на своем официальном сайте объявила состав сборной России на чемпионат мира. Турнир пройдет с 19 по 24 марта в городе Сайтама, Япония.
Выбор состава проводился путем опроса 27 членов тренерского совета. За кандидатуру Медведевой на включение в основной состав сборной высказались 19 человек, за кандидатуру Туктамышевой – 7 человек, один член совета воздержался.
Состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира-2019 выглядит следующим образом:
Женское одиночное катание: Софья Самодурова, Алина Загитова, Евгения Медведева;
Запасные: Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова
Мужское одиночное катание: Александр Самарин, Максим Ковтун, Михаил Коляда;
Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов
Парное катание: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Наталья Забияко – Александр Энберт, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский;
Запасные: Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Алиса Ефимова – Александр Коровин
Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин, Виктория Синицина – Никита Кацалапов;
Запасные: Софья Евдокимова – Егор Базин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Бетина Попова – Сергей Мозгов