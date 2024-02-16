Фигурист Тимур Бабаев-Смирнов, выступающий на Всероссийской спартакиаде-2024, прокомментировал участие в ледовом шоу Ильи Авербуха «Корова на льду».

— Это мой первый опыт участия в шоу. Незабываемый, скажу честно. Когда мне сначала сказали, что надо исполнять роль коровы, я отнесся немного скептически. Даже не немного, если честно. Оказалось, что все очень круто. Мне понравилось: новые эмоции, впечатления. И даже костыли, хотя, казалось бы, это тяжело, мне были только в радость. Мне очень понравилось, — отметил Бабаев-Смирнов.

Соревнования по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов в 2024 году пройдут с 16 по 18 февраля. Фигуристы будут выступать в Магнитогорске на «Арене Металлург», которая расположена в центре уральского города. Вместимость ледового Дворца спорта составляет 7700 зрителей.