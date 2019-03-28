Александр Самарин: "Хочу всегда и везде быть первым"

Российский фигурист Александр Самарин рассказал, почему не побоялся вставить четверной флип в короткую программу на чемпионате Европы. Он также добавил, что учем раньше он начнет накатывать сложные элементы, тем быстрее появится стабильность.

– На чемпионате Европы в Минске вы вставили в короткую программу четверной флип, который в итоге не получился. И именно этих потерянных баллов не хватило, чтобы стать первым, а не вторым. Не жалеете?

– Если так рассуждать: сделай я флип и неизвестно, что сделали бы другие спортсмены, - сказал Самарин в интервью ФФКР. - Как у Брэдбери: если поменять что-то в прошлом, изменится и будущее. Поэтому я не жа - лею. Как только я запрыгал флип, то стал пробовать сводить его с лутцем, другими четверными прыжками. И мы решили – зачем откладывать? Чем раньше я начну накатывать такую сложность, тем быстрее появится стабильность. На чемпионате Европы мне не хватило именно соревновательного опыта как раз на этом прыжке. Ведь он получался и на тренировках, и на предстартовой шестиминутной разминке.

А в прокате все хочется сделать по максимуму, но не все удается сразу. Но я пошел на четверной флип и теперь знаю, что мне надо сделать, чтобы его исполнить в следующий раз.

– Вам хочется стать первым европейцем, кому удастся исполнить в одной программе четверные лутц и флип. Это так?

– Любой спортсмен хочет быть первым, и я не исключение. Пусть даже для начала это будут небольшие достижения. Я хочу всегда и везде быть первым. Это спорт и подобные желания – основа результатов. Конечно, если у меня получится сделать оба прыжка, будет приятно. Это в первую очередь нужно мне самому. Да, я не стану первым в мире, кто это сделал. Но это покажет, что технически я готов бороться с лучшими.

Напомним, Самарин занял 12-е место на прошедшем чемпионате мира в японской Сайтаме. Он также завоевал серебро на чемпионате Европы-2019 в Минске.

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