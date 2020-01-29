Александр Самарин: «Девочки достигли такого уровня, которого не всем ребятам удается достичь»

Александр Самарин, занявший 10-е место на чемпионате Европы, высказал свое мнение о триумфе российских одиночниц на турнире в Граце.

Алена Косторная выиграла золото, Анна Щербакова и Александра Трусова взяли серебро и бронзу соответственно.

— Хотел бы поздравить девочек. Они достигли такого уровня, которого не всем ребятам удается достичь. Сейчас пересматриваешь эти программы с замиранием сердца, — сказал Самарин в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.