Александр Горшков: «Мы придерживаемся спортивного принципа. На ЧЕ поедут три призера чемпионата России»

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков на пресс-конференции перед началом чемпионата России в Красноярске пообещал соблюдение спортивного принципа при отборе в сборную страны.

— Федерация и я лично стараемся придерживаться спортивного принципа, насколько это возможно. Предполагается, что третье место в сборной определяется через рекомендацию тренерского совета, исполком может не согласиться, но мы доверяем ему, как правило. Для чего сделано это отступление? Спортсмены — живые люди, есть болезни, травмы.

Если есть явный лидер и он не может принять участие, тренерский совет будет рассматривать ситуацию. Пока таких предложений у нас нет. В последние годы все было по спортивному принципу. На чемпионат Европы поедут три призера чемпионата России. (Дмитрий Кузнецов)