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Акатьева выиграла короткую программу Гран-при среди юниоров

11:50
Софья Акатьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Софья Акатьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В Красноярске завершилась короткая программа 4-го этапа Гран-при среди юниоров.

После короткой программы у юниорок лидирует Софья Акатьева (75,89), второе место занимает Елизавета Куликова (67,08), замыкает тройку Анастасия Зинина (67,02). Елизавета Берестовская расположилась на четвертой строчке, Софья Самоделкина — шестая.

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Сергей Разин все материалы автора

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