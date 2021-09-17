Акатьева выиграла короткую программу Гран-при среди юниоров
11:50
В Красноярске завершилась короткая программа 4-го этапа Гран-при среди юниоров.
После короткой программы у юниорок лидирует Софья Акатьева (75,89), второе место занимает Елизавета Куликова (67,08), замыкает тройку Анастасия Зинина (67,02). Елизавета Берестовская расположилась на четвертой строчке, Софья Самоделкина — шестая.
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